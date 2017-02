Liga: il Real fa festa con Bale, Gameiro lancia l'Atletico

Il Real Madrid batte 2-0 l'Espanyol al Bernabeu e vola a +4 sul Barcellona. I Blancos sbloccano il risultato al 33' con Morata su cross di Isco. Lo stesso Isco all'84' firma l'assist per il raddoppio di Bale che festeggia nel migliore dei modi il ritorno in campo dopo tre mesi di assenza per infortunio. Poker dell'Atletico Madrid che a Gijon batte 4-1 lo Sporting: Sergio Alvarez replica a Carrasco, poi Gameiro firma una tripletta tra l'80' e l'85'.