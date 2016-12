Liga: il Barcellona non sfonda, 0-0 a Getafe

23:58 - Il Barcellona non va oltre lo 0-0 sul campo del Getafe e perde così due punti preziosi dal Real Madrid che ha calato il poker con l'Almeria. E’ di Messi l’occasione più importante dell’incontro: la Pulce nella ripresa colpisce l’incrocio dei pali con una punizione dal limite. Con questo pareggio la vetta della classifica per i blaugrana è distante 4 punti. Domenica l’Atletico potrebbe agguantare proprio i catalani al secondo posto.

Luis Enrique deve rinunciare a Neymar per un problema alla caviglia destra, il brasiliano non va nemmeno in panchina e l'ex tecnico della Roma al suo posto opta per Munir: discutibile la scelta di lasciare in panchina ancora una volta Pedro, così come quella di fare accomodare Mascherano e Iniesta.

Primo tempo di marca blaugrana, le emozioni arrivano a cavallo del 22' quando l'arbitro si erge a protagonista: Bikandi Garrido prima non fischia un netto fallo di mano di Valera in area del Getafe, trenta secondi dopo lascia correre anche sul tocco col braccio di Dani Alves (alla 200esima partita in Liga con la maglia blaugrana) su cross di Lafita. L'occasione più ghiotta per gli ospiti arriva però nella ripresa, quando Messi coglie l'ottavo palo del suo campionato con una punizione che lascia immobile Guaita: sfortuna per i catalani, che però alla distanza calano notevolmente e non riescono a sfondare. E allora Ancelotti sorride: il suo Real, a quota 39 e a + 4 su Luis Enrique, è già in fuga.

LE ALTRE GARE

Dopo 4 gare (2 pareggi e 2 sconfitte) il Valencia torna al successo in campionato. Al Mestalla, gli uomini di Nuno battono 3-0 il Rayo Vallecano con una doppietta di Feghouli e un gol di Piatti. L'algerino sblocca il risultato al 13' con un pregevole colpo di testa su cross di Barragan e raddoppia al 34' mettendo dentro un pallone vagante in area. La terza e decisiva rete porta la firma di Piatti, bravissimo ad infilarsi in area e scaricare il suo sinistro in porta. Nel finale gli ospiti restano in 10 uomini per la doppia ammonizione di Gomes. Il Valencia sale così momentaneamente al quinto posto con 28 punti, 11 in più del Rayo.

A quota 27 sale invece il Malaga che in serata sconfigge 1-0 il Celta Vigo alla Rosaleda. A decidere l'incontro è un colpo di testa vincente di Samuel su cross pennellato di Roque Santa Cruz. Si chiude senza reti e senza emozioni, infine, la sfida dello stadio Arcangel tra Cordoba e Levante. I padroni di casa salgono a 11 punti, uno più sulla zona retrocessione mentre il Levante è a 14.