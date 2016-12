Liga: il Barcellona fermato a Valencia, Atletico e Real recuperano

E' la squadra di Benitez ad inaugurare la 14a giornata di Liga: serviva una vittoria in casa a Ronaldo e compagni (ultimo successo lo scorso 31 ottobre con il Las Palmas), che non perdono tempo sbloccando il derby dopo appena 4'. Cross dalla destra di Pepe e Benzema sigla un gol di pregevole fattura ribadendo al volo sotto la traversa l'assist del portoghese. Dodici minuti dopo l'ex Lione si ripete: controllo difettoso in area di Ronaldo, il francese aggancia e scarica in rete l'ottavo gol personale in campionato. Al 35' Ronaldo tiene vivo un pallone lungo e consegna la sfera a Bale, che col sinistro batte Guaita sul palo lontano, mentre al 38' ecco arrivare il poker merengues: ripartenza micidiale dei padroni di casa, con Kroos che pesca Ronaldo tagliando il campo con un filtrante perfetto. CR7 deve così solo arpionare, mirare e fare fuoco per il decimo timbro stagionale. Il colpo di testa di Alexis al 70' fissa il risultato sul 4-1 finale.



In casa Atletico, il Cholo, nonostante il match di Champions martedì contro il Benfica per il primo posto nel girone, non opera turnover: troppo importante per i colchoneros rimanere nella scia del Barcellona. A decidere la sfida del Los Carmenes è uno dei fedelissimi del tecnico argentino, Diego Godin: al 20' la difesa dei padroni di casa si dimentica di marcare l'ex centrale del Villarreal, che indisturbato incorna di testa nella porta di Fernandez. Nel primo tempo il Granada non riesce a sfondare arrivato sui sedici metri dell'area di rigore avversaria, ma nella ripresa due ripartenze mettono in serio pericolo la porta di Oblak. Rojiblancos che rispondono con una conclusione di Fernando Torres (miracolo di Fernandez sul diagonale del Niño). Al minuto 76'l'Atletico capitalizza una triangolazione tra Oliver Torres e Griezmann, con il centrocampista ex Porto che mette in condizione il cannoniere francese di firmare il 2-0 e chiudere il discorso.



Infine, solito Barça d'assalto, mentre Neville deve fare conti con parecchi infortuni e assenze per squalifica. I padroni di casa lasciano libero sfogo al tiki-taka catalano (70% di possesso palla all'intervallo) ma dopo un primo tempo senza tiri nello specchio la squadra di Luis Enrique sfonda al 59': Suarez (in dubbia posizione di fuorigioco) scambia con Messi, il Pistolero precede Abdennour per controllare il lancio del compagno, entra in area e impallina Domenech con un destro potentissimo. Dopo il gol subito Neville butta nella mischia Bakkali e Piatti per allargare la difesa del Barcellona, ed è proprio da un lancio che prende nel mezzo i centrali Mascherano e Piqué che nasce il meritato pareggio dei murcielagos: all'86' Abdennour pesca Paco Alcacer, che con un controllo circense addomestica il pallone e spalle alla porta serve l'inserimento vincente di Santi Mina. Destro di prima intenzione dell'attaccante classe '95 prelevato in estate a peso d'oro dal Celta Vigo, che sceglie così il momento perfetto per siglare il suo primo gol in campionato. Non c'è più tempo di replica per i campioni d'Europa in carica, che vedono così sensibilmente ridursi il vantaggio in classifica sul duo madrileno: l'Atletico ora è a -2, spera anche il Real che si porta a -4. La volata per il titolo deve ancora cominciare.



Il Siviglia, prossimo avversario della Juventus in Champions League, non va oltre il pareggio per 1-1 in rimonta sul campo del Deportivo.