Liga: il Barcellona cala il tris, Torres rilancia l’Atletico

Missione compiuta per il Barcellona che al Camp Nou rifila un secco 3-0 all'Athletic Bilbao, stacca il Siviglia e conquista il secondo posto solitario in classifica portandosi momentaneamente a -1 dal Real Madrid che tuttavia, rispetto ai blaugrana, ha due partite in meno: per i blaugrana segnano Paco Alcacer, Messi e Aleix Vidal. Riparte l’Atletico Madrid che al Vicente Calderon batte 2-0 il Leganes grazie a una doppietta di Fernando Torres.