Liga: il Barça risponde al Real, Atletico steso 2-1

Nel penultimo anticipo di Liga il Barcellona vince in rimonta al Vicente Calderon contro l' Atletico : protagonisti Neymar e Messi che ribaltano il vantaggio di Fernando Torres e portano i blaugrana in testa alla classifica. Nel pomeriggio, straripante manita di Cristiano Ronaldo nel 6-0 con cui il Real Madrid espugna il campo dell'Espanyol. Di Paco al 91' il gol che regala il successo esterno del Valencia sul Gijon.

Se il fenomeno portoghese, a secco di reti fino ad ora, trascina la squadra di Benitez e diventa il miglior marcatore della storia del Real in campionato con 230 reti, il Barcellona di fenomeni sui cui poter contare nei momenti difficili ne ha almeno due. Neymar e Messi, tenuto in panchina per buona parte della gara, sono infatti gli assoluti protagonisti del successo catalano a Madrid contro l'undici di Diego Simeone. Dopo un primo tempo soporifero, scosso soltanto dall'improvvisa traversa di Suarez, il Vicente Calderon esplode per il vantaggio colchoneros firmato Fernando Torres: al 51' Tiago lancia in profondità l'ex centravanti del Milan che si invola verso la porta difesa da Ter Stegen e lo supera con un preciso diagonale destro sul secondo palo.

La gioia dei tifosi biancorossi dura un amen perché tre minuti più tardi Neymar inventa una punizione da oltre 20 metri che si infila appena sotto l'incrocio dei pali lasciando di stucco Oblak. Entra anche Messi, il Barcellona reclama pure un rigore per un evidente fallo di mano di Godin ma l'aTletico capitola ugualmente dieci minuti più tardi per opera di un'imprendibile Pulce: bellisima la sponda di Suarez e piatto a scavalcare il portiere in uscita. L'undici madrileno non ha la forza di reagire e la sola occasione per arrivare al pareggio scaturisce da una mischia al 90' che però non cambia il risultato.

Va meglio ai più blasonati cugini madridisti: allo stadio Cornella-El Prat l'Espanyol regge solo i primi 7 minuti, tanto ci mette Ronaldo per siglare la prima rete su lancio di Modric. Il portoghese raddoppia al 16' su rigore concesso per fallo su Bale. Il tris arriva in acrobazia su cross del gallese ex Tottenham. CR7 è protagonista anche nel 4-0 firmato da Benzema: suo l'assist per il francese. Nella ripresa il Real continua a macinare gioco e Ronaldo infierisce sull'Espanyol con un facile tocco sotto porta su assist di Bale al 61' e con un destro preciso all'80' sul secondo palo. Una manita che serve a spazzare via tutte le critiche: Ronaldo si porta a 230 reti in campionato con la maglia del Real e supera in un sol colpo Alfredo Di Stefano a 227 e Raul a 228.

Beffa in extremis, infine, per lo Sporting Gijon che davanti al pubblico amico cede al Valencia soltanto in zona Cesarini: è il 91' quando Bakkali crossa morbido in area dove trova Alcacer Paco che riesce a schiacciare di testa l'1-0. Risultato che tiene fino alla fine grazie alla prodezza di Domenech che al 94' si supera deviando un gran tiro di Sanabria.