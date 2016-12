Liga: Iborra tris, il Siviglia rialza la testa

Vince il Real, vince il Barcellona e stavolta vince pure il Siviglia: non cambia nulla ai vertici della Liga nella 15.a giornata, con gli andalusi che rispondono ai successi dei blancos e dei blaugrana travolgendo il Celta Vigo con un sonoro 3-0. Eppure allo stadio Balaìdos non è stata tutta in discesa per gli ospiti, che rischiano di andare sotto ma sia Aspas che Wass non sfruttano due buone chance. Le occasioni migliori sono comunque, già nella prima frazione, per il Siviglia: Blanco si supera su Vazquez e Ben Yedder, poi ci pensa la traversa a negare a N'Zonzi la gioia del gol.



La rete degli ospiti è solo rimandata al minuto 51, quando Sarabia calcia il corner e Iborra, entrato nell'intervallo al posto di un evanescente Pareja, insacca con un bel colpo di testa. Il Celta Vigo non reagisce e così il raddoppio andaluso arriva all'85' ancora con Iborra, bravo a inserirsi centralmente sul filtrante di Vitolo e siglare il 2-0. Il tris arriva in pieno recupero su calcio di rigore procurato da Correa: ancora Iborra, che si porta a casa il pallone con tutte le firme.



Boccata d'ossigeno per il Betis Siviglia che s'impone per 1-0 sull'Athletic Bilbao e abbandona la zona calda della classifica, raggiungendo l'Alaves a quota 18 punti. Occasione persa, invece, per i baschi che restano fermi a 23 punti a ridosso della zona Europa. Decide al 18' una rete di Castro, veloce uno-due con Sanabria in contropiede e palla nel sacco. Successo anche per l'Espanyol nel pomeriggio, il 2-1 al Gijon porta le firme di Caicedo al 54' di testa e di Baptistao al 90' al termine di una bella azione personale. Inutile per gli ospiti la pregevole punizione dal limite di Cop che si infila all'incrocio.