Liga: gol negato al Barcellona, pari col Betis

Dopo cinque vittorie di fila si ferma la corsa del Barcellona che pareggia 1-1 a Siviglia contro il Betis nella prima giornata del girone di ritorno in Liga. Giornata storta per i blaugrana di Luis Enrique che vanno sotto per la rete di Alegria al 75', un minuto dopo l'arbitro non concede un gol anche se la palla ha abbondantemente varcato la linea. Solo al 90' arriva il pari di Suarez che fa 1-1 ed evita il tracollo.