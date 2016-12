Liga: gioiello Messi, il Barcellona passa a Malaga

Luis Enrique non fa in tempo ad accomodarsi in panchina che vede i suoi andare subito in vantaggio: al 2' Suarez (sempre più a suo agio anche nei panni del rifinitore) guadagna il fondo attraendo su di sé tutta la difesa andalusa e pesca sul secondo palo Munir, che appostato sulla linea di porta deve solo spingere in rete il primo gol in campionato. I boquerones però sono cliente scomodo per i blaugrana (i campioni di Spagna la scorsa stagione non riuscirono mai ad imporsi sul Malaga) e al 32' trovano il pareggio.



Giro palla complicato a pochi metri dalla porta di Bravo, il Malaga riconquista palla e manda in gol il venezuelano Juanpi, che sceglie il momento giusto per siglare il suo primo gol in carriera. La strigliata di Luis Enrique all'intervallo dà subito i suoi frutti, visto che al 52' il Barça rimette nuovamente la testa avanti. Azione avvolgente da destra verso sinistra che passa dai piedi di Busquets e arriva ad Adriano. Il brasiliano scodella in mezzo dove Messi s'inventa una volèe mancina che lascia senza scampo Kameni. Barcellona che sale a quota 48 punti (terza vittoria di fila), a +1 sull'Atletico Madrid e a +5 sul Real di Zidane.



Tra le altre gare della giornata spicca la pesante sconfitta per 3-0 subita dal Celta Vigo al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid contro il Rayo Vallecano. Le reti di Miku, Tito e Jozabed nel primo tempo stendono gli uomini di Berizzo che restano al quinto posto con 34 punti. Il Villarreal pareggia 2-2 al Power8 Stadium di Barcellona contro l'Espanyol. Padroni di casa avanti due volte con Caicedo e Moreno ma recuperati da Trigueros e Musacchio. Il Villarreal è quarto a quota 41, meno 2 dal Real che giocherà domani col Betis a Siviglia. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Granada che si impone 3-2 sul Getafe con gol di Rico, El Arabi e Rochina e si porta a quota 20 in classifica, più 2 sulla zona retrocessione.