Liga: Gijon sotterrato, Barcellona in vetta

Il Barcellona è senza freni, travolge 6-1 lo Sporting Gijon al Camp Nou nella 25esima giornata e vola in testa alla Liga in attesa del match del Real Madrid col Las Palmas. Segnano proprio tutti nelle file blaugrana, compresi Messi, Suarez e Neymar: per il brasiliano è il primo gol in campionato al Camp Nou quest'anno. Tutta facile anche per il Villarreal che vince 4-1 a Pamplona col fanalino di coda Osasuna: in gol anche Roberto Soriano.