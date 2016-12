Liga: furia Ronaldo, Real corsaro a Siviglia

Ancelotti contro la quinta forza del campionato preserva Bale in vista della semifinale di Champions con la Juventus (parte dalla panchina il gallese), confermando Sergio Ramos a centrocampo al fianco di Kroos. Solito 4-2-3-1 invece per i padroni di casa, con Bacca riferimento avanzato. Al 36' sono gli ospiti a passare in vantaggio: Isco vince il duello sulla sinistra con Figueiras e crossa in mezzo un pallone apparentemente troppo lungo per tutti. Dal nulla sbuca Cristiano Ronaldo, che prende l'ascensore e sul secondo palo buca Rico. Il Siviglia non fa in tempo ad assimilare lo svantaggio, ed il gap diventa di due reti: un minuto dopo ancora Ronaldo, stavolta con una zampata sottomisura, trasforma in oro una spizzata di Hernandez. Nel finale del primo tempo una sciocchezza di Sergio Ramos permette ai padroni di casa di accorciare: il difensore spagnolo (ex della partita) stende in area Vidal. Dagli undici metri si presenta Bacca, col colombiano che spiazza Casillas e fa 2-1.

Nella ripresa il Real sembra in controllo nonostante il tifo caldissimo del Sanchez Pizjuan, ma Ancelotti non si fida ed al 66' butta nella mischia Bale al posto del Chicharito Hernandez. Il gallese impiega due minuti a diventare decisivo, visto che dal suo sinistro parte l'azione del 3-1: cross vellutato dalla destra sul secondo palo, dove ancora una volta Ronaldo sale in quota e deposita nella porta del Siviglia. Gol numero 42 per Ronaldo in campionato, che sigla anche la tripletta numero 25 nella Liga (meglio di Lionel Messi). Un calo di tensione dei blancos al 79' permette al Siviglia di siglare il definitivo 3-2 (assist di Vidal sul quale Iborra non può sbagliare) e subito dopo Ronaldo richiama l'attenzione della panchina, toccandosi il ginocchio sinistro. Una fitta che spaventa, ma che permette comunque al portoghese di portare a termine il match. Non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza allo Juventus Stadium. Successo importante per il Real, che sale a quota 85 punti, mentre per il Siviglia è un brutto ko in vista della volata Champions da giocarsi col Valencia.

IL BARCELLONA E' UN RULLO COMPRESSORE

Niente turnover per Luis Enrique nonostante l'andata della semifinale di Champions mercoledì prossimo contro il Bayern Monaco: per quasi tutto il primo tempo al Nuevo Arcangel regna l'equilibrio, poi si mette in moto la macchina blaugrana. Il festival del gol lo inaugura Rakitic, che al 42' scarica in rete un destro potentissimo su assist al bacio di Messi. Tre minuti dopo altro assist perfetto, stavolta di Iniesta, con Suarez che beffa sotto le gambe Juan Carlos. Il passivo aumenta tragicamente nella ripresa, con i padroni di casa in totale balia degli avversari: Messi ci mette trenta secondi a timbrare il 3-0 di testa su traversone di Dani Alves. E sempre il brasiliano, al 53', fa felice ancora una volta Suarez, che si avvita di testa e spedisce il pallone sul palo lontano. Al 65' arriva la manita firmata da Piqué, ma anche il 6-0 non tarda ad arrivare, con Messi che al minuto 80 spinge in rete il gol numero 40 in campionato. Nel finale si continua a giocare in una sola metà campo, ed il Barça ne fa altri due: all'85' Neymar si guadagna e trasforma un calcio di rigore e s'iscrive al match dopo aver sbagliato una rete clamorosa in apertura di ripresa, mentre all' 88' serve il tris Suarez. Rete facile facile per il Pistolero, aiutato da una deviazione fortuita di Lopez che mette fuori causa Juan Carlos spalancando la porta all'ex Liverpool.

Doppia batosta per gli uomini di Josè Romero, ultimi in classifica, che retrocedono matematicamente in Segunda Division. Sempre più primi i blaugrana, che grazie alla sesta vittoria di fila salgono a quota 87 punti.