Liga: frenata Real, l'Atletico va in bianco

Al Bernabeu il Villarreal non ruba nulla, anzi mette in seria difficoltà il Real Madrid e torna a casa con un punto più che meritato. E’ la squadra di Ancelotti a sbloccare il risultato al 52’ con un rigore procurato e trasformato da Cristiano Ronaldo, che raggiunge quota 30 gol nella Liga. Il Real si addormenta e il Villarreal ne approfitta con Moreno che al 64’ trafigge Casillas con un gran tiro dal limite dell’area. E nel finale le merengues rischiano addirittura di perdere quando, dopo un clamoroso errore di Varane, Vietto si presenta a tu per tu con Casillas ma scivola al momento della conclusione. Finisce 1-1 e la Liga è più che mai riaperta, col Barcellona che rosicchia due punti ai Blancos e ora è a -2. Frena l'Atletico Madrid che non va oltre il pari al Sanchez Pizjuan di Siviglia. I padroni di casa partono timidi ma crescono col passare dei minuti e mettono paura ai colchoneros. I campioni di Spagna rischiano grosso al 27' quando, su un cross dalla destra di Banega, Iborra si inserisce centralmente e colpisce il palo a Moya battuto. Iborra è scatenato al 56' mette a dura prova i riflessi di Moya, bravo a bloccare sulla linea il suo colpo di testa. Al 60' Simeone gioca la carta Torres e l'ex milanista si mette in luce in un paio di occasioni, prima con destro a giro bloccato da Rico (69'), poi con un diagonale di sinistro che termina a lato di poco (83'). Ma il risultato non si sblocca, il match finisce 0-0. Nelle partite del pomeriggio il Valencia batte 2-0 la Real Sociedad: al Mestalla decide una doppietta di Piatti, a segno al 53' e al 56'. Un gol di Gurpegi, infine, regala i tre punti all'Athletic Bilbao sul campo dell'Eibar.