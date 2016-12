Liga: frena il Barcellona, poker Real Madrid

Partita spettacolare al Santiago Bernabeu, dopo appena sei minuti è Benzema a trovare il gol del vantaggio per il Real Madrid, ben servito da Bale. Seguono due rigore falliti, uno per parte, Gameiro si fa ipnotizzare da Navas e Ronaldo calcia alto. CR7 si fa però perdonare al 64', quando su assist di Danilo in spaccata insacca il 2-0. Bale ribadisce in rete un tiro di Benzema e fanno tre, Jesè all'86' serve il poker.

Si ferma a 12, invece, la striscia di vittorie consecutive del Barcellona che viene fermato sul 2-2 dal Villarreal. Al Madrigal i blaugrana, avanti nel primo tempo con il gol di Rakitic e il rigore di Neymar, vengono recuperati nella ripresa da Bakambu e da un'autorete di Mathieu.