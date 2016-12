Liga: flop Prandelli, il Valencia stoppato dal Granada. Villarreal ko con l'Athletic

Il Villarreal perde l'occasione di avvicinare il vertice della classifica in Liga. I sottomarini gialli perdono 1-0 nel posticipo della 12a giornata, festeggia l' Athletic Bilbao . Decide la rete di Garcia al 67' che proietta i baschi a quota 20 punti, a ridosso della zona Europa. Nuovo flop per Cesare Prandelli, il suo Valencia pareggia 1-1 in casa contro il fanalino di coda Granada per l'ex ct solo due punti in quattro partite.

Il Valencia ci prova, ma il Granada non crolla. Il primo squillo è dei padroni di casa con un tiro di Nani al 17' che non trova la porta, poi Ochoa al quarto d'ora anticipa in extremis Rodrigo ben piazzato. Al 33' si fanno vedere anche gli ospiti con un cross di Kravets che per un soffio non riesce a servire Boga: sarebbe stato un facile tap in. Il Granada però continua a spingere: al 38' Agbo ruba palla a Mangala ma poi spara fuori, al 46' invece Gonzalez infila in rete sfruttando un pregevole filtrante di Kravets. Nella ripresa il Valencia reagisce e al minuto 48 trova il pari con Nani: l'ex United, ben servito da Parejo, scarica un gran tiro sotto la traversa. La squadra di Prandelli a quel punto crede nella rimonta, ma prima viene annullata una rete a Rodrigo e poi Nani con un bolide sfiora l'incrocio: il punteggio non cambia più, i tifosi del Valencia non possono essere contenti.



In terra basca arriva una sconfitta per il Villarreal degli italiani Sansone e Soriano (entrambi sostituiti). Non brilla il sottomarino giallo in casa del Bilbao, finisce 1-0 per l'Athletic, decisiva una rete di Garcia, un gol facile facile a porta vuota.