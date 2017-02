Liga: festa Alaves, il Valencia torna sulla terra

Il Valencia incassa una sconfitta bruciante sul campo dell'Alaves: allo stadio Mendizorrotza finisce 2-1 per la formazione di Pellegrino. Zaza e compagni, che mercoledì al Mestalla avevano battuto a sorpresa il Real Madrid, passano in vantaggio al 70' con Soler ma negli ultimi venti minuti subiscono la rimonta degli avversari, a segno con Ibai al 78' e con Katai all'86'. Il Valencia chiude in dieci uomini per l'espulsione di Orellana all'88'.