Liga: esordio vincente per Pepito Rossi, 3-2 del Levante

Era obbligatorio vincere per il Levante per tentare la risalita dall'ultimo posto in classifica della Liga e così è stato. Grazie al sostegno del proprio pubblico dell'Estadio Ciutat de Valencia, arrivano tre punti fondamentali contro una diretta concorrente, il Las Palmas. Match ricco di emozioni e anche di errori clamorosi. Al 25' Morales è il più lesto di tutti a insaccare dopo il palo colpito da Verza su punizione. Il raddoppio arriva al 47' con Deyverson, abile a battere il portiere con un preciso diagonale. Il Las Palmas accorcia le distanze con William Josè al 49', ma dopo dieci minuti ecco il 3-1 dei valenciani, ancora con Morales. Al 66' è ancora William Josè ad andare in rete per il definitivo 3-2 (complice la dormita della difesa). Nel finale espulso Deyverson per doppio giallo. In classifica il Levante resta ultimo con 17 punti, il Las Palmas è penultimo a quota 18. Per i valenciani la salvezza dipenderà soprattutto dai gol di Pepito Rossi e l'esordio fa ben sperare.