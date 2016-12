9 aprile 2016 Liga: crisi Barcellona, Atletico e Real si avvicinano La capolista perde 1-0 in casa della Real Sociedad, Colchoneros e Merengues riaprono il campionato

La Liga è ufficialmente riaperta. Nella 32.a giornata del campionato il Barcellona perde 1-0 in casa della Real Sociedad, conferma il suo periodo di flessione e vede avvicinarsi pericolosamente sia l'Atletico che il Real. I Colchoneros battono 3-1 l'Espanyol sulle ali di Koke e si ritrovano a sole tre lunghezze dal primo posto. A meno 4 ci sono invece le Merengues, che si sbarazzano con un comodo 4-0 dell'Eibar: 30esimo gol in Liga per Ronaldo.

IL REAL SCHIACCIA L'EIBARPer la sesta stagione di fila, Ronaldo chiuderà la Liga sopra i 30 gol. La media spaventosa del fuoriclasse portoghese s'incrementa ulteriormente grazie alla rete contro l'Eibar, arrivata al 19' dopo che James Rodriguez e Lucas Vazquez avevano già messo in discesa la gara per i Blancos. Centro facile facile per l'ex Manchester United, che mette dentro di destro a porta praticamente sguarnita sull'assist in contropiede di Jesé. Al 5' il colombiano era stato bravissimo a portare in vantaggio il Real con una punizione mancina all'angolino, mentre al 18' Lucas Vazquez aveva sfruttato alla perfezione l'assist al bacio di Ronaldo per il 2-0.



Non basta, perché lo spettacolare primo tempo delle Merengues si completa al 39' con il poker di Jesé ancora su assist in ripartenza dello scatenato Ronaldo: un gol e due servizi vincenti per il portoghese. Nella ripresa il Real Madrid si limita ad amministrare e a risparmiare le forze per il ritorno dei quarti di Champions: martedì al Bernabeu c'è da tentare l'operazione 'remuntada' contro il Wolfsburg, si parte dal 2-0 dell'andata. Ma intanto Zidane si gode la sesta vittoria consecutiva in Liga, che lo proietta a 72 punti: il cammino del Real dal suo arrivo, almeno in campionato, è pressoché impeccabile.

ATLETICO, CONTINUA LA RINCORSAIl ko del Camp Nou nell'andata dei quarti di Champions non sembra aver lasciato alcuno strascico in casa Atletico. Anzi: a tre giorni dal ritorno al Vicente Calderon, i Colchoneros provano a mettere pressione al Barcellona anche in Liga, cosa che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. E invece Simeone passa 3-1 anche sul campo dell'Espanyol e resta in scia di Luis Enrique. Il tutto nonostante una partenza a rilento: al Cornellà-El Prat sono infatti i padroni di casa a passare in vantaggio al 29' con la grande inzuccata di Diop su angolo di Asensio. L'Atletico rimane mentalmente in gara ed è Fernando Torres, al 35', a scaraventare in rete il pari con un diagonale perfetto su assist di Koke. Il numero 6 dei Colchoneros è strepitoso anche al 58' con l'assist per Griezmann, che incrocia di sinistro sul secondo palo e porta avanti gli ospiti. Poi Koke si mette in proprio e chiude i conti all'89': contropiede di Fernando Torres, cross e colpo di testa vincente del centrocampista. L'Atletico sale a 73 punti ed è più vivo che mai: il Barcellona è avvertito.