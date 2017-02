Liga: colpaccio Barcellona, il Real Madrid vince col brivido

Vittoria di importanza fondamentale del Barcellona che batte 2-1 l'Atletico Madrid al Vicente Calderon. Tutte nella ripresa le reti: in vantaggio al 64' con Rafinha, il Barça viene raggiunto da Godin al 70'. All'86' decide Messi. In serata arriva la risposta del Real Madrid che si impone 3-2 in rimonta a Villarreal e resta da solo in testa a +1 sul Barça: sotto di due reti al 56', la squadra di Zidane ribalta tutto grazie a Bale, Ronaldo e Morata.