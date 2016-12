Liga: cinquina del Barcellona al Cordoba

22:49 - Il Barcellona non brilla ma batte 5-0 il Cordoba al Camp Nou nella 16esima giornata della Liga e si porta a -1 dalla capolista Real Madrid, che salterà questo turno per l'impegno al Mondiale per Club in Marocco. La squadra di Luis Enrique riscatta lo scialbo pareggio col Getafe grazie al gol nel primo tempo di Pedro, schierato al posto di Neymar, e alle reti nella ripresa di Suarez, Piquè e Messi (due volte).

Al Camp Nou il Barcellona sblocca subito il match contro il Cordoba, penultimo con 11 punti. L'1-0 è di Pedro al 2' che, schierato al posto di Neymar, viene trovato in area da Rakitic e insacca anticipando il portiere in uscita. Per il resto della prima frazione i blaugrana non riescono a sfondare contro il muro biancoverde e bisogna attendere il 53' per il 2-0 firmato da Suarez, al primo gol in campionato, che controlla il centro basso di Pedro e mette in rete.



Negli ultimi dieci minuti la squadra di Luis Enrique dilaga: all'80' Piquè segna con una perentoria incornata mentre al 90' e al 92' c'è spazio per due perle di Messi. Sul 4-0 controlla nel cuore dell'area e col destro, suo piede debole, manda la palla sotto la traversa mentre sul 5-0 mette giù col mancino in acrobazia una palla crossata da Jordi Alba e realizza a fil di palo ancora col destro.

EIBAR-VALENCIA 0-1

Terzo risultato utile consecutivo per un Valencia che non accenna proprio a fermarsi e si conferma la squadra più costante alle spalle del terzetto di testa composto da Real Madrid, Barcellona e Atletico. Alla squadra di Espirito Santo basta una rete di Paco Alcacer al 31' per sconfiggere 1-0 l'Eibar: decisiva alla mezzora la volata di Piatti, che sfrutta un clamoroso liscio di Boateng per presentarsi da solo davanti ad Irureta e servire il bomber spagnolo. Tocco a porta vuota di Paco Alcacer e rete che vale tre punti. Il Valencia festeggia una grande prima parte di stagione salendo a 31 punti in classifica, l'Eibar resta a metà classifica a quota 20.