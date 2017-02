Liga: Celta Vigo-Real Madrid verso il rinvio

Celta-Real, in programma domenica e valevole per la 21a giornata della Liga, è a serio rischio rinvio per motivi di sicurezza. Le piogge tropicali che si stanno abbattendo sulla Spagna nord-occidentale hanno causato problemi alla copertura dello stadio Balaidos. Dopo un sopralluogo dei tecnici comunali, che hanno constatato l'impossibilità di sistemare la struttura, il sindaco di Vigo ha annunciato il rinvio. Manca l'ufficialità della Federcalcio.

La copertura metallica danneggiata è quella della zona riservata agli ospiti, una superficie totale di circa 40 metri. Il sopralluogo di addetti comunali e vigili del fuoco ha constatato l'impossibilità di sistemare per tempo la struttura. Il primo a comunicare il rinvio del match è stato il sindaco di Vigo, Abel Caballero, che ai microfoni di Radio Marca ha spiegato il motivo: "Ho parlato con il presidente del Celta e stanno ora preparando la relazione tecnica - ha spiegato il primo cittadino -. La decisione è irreversibile. Ieri notte il temporale è stato davvero molto forte, tanto da alzare la copertura; i vigili del fuoco non possono accedervi per risolvere il problema. Il campo non è in condizioni e viene prima di tutto la sicurezza, in queste condizioni domani non si può giocare".



Se arriverà anche la conferma della Federcalcio spagnola, il Celta potrà così preparare al meglio il ritorno di Coppa del Re contro l'Alaves, il Real arriverà un po' più fresco alla sfida di Champions con il Napoli, anche se ora ha due partite da recuperare (la prima quella con il Valencia).