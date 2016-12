Liga, caso-Neymar: il Barcellona rischia l'esclusione della Liga 

17:17 - Clamoroso. Se fosse vero quanto scrive il Mundo Deportivo - quotidiano catalano sempre molto attento alle vicende blaugrana - non ci sarebbe altro aggettivo per descrivere il rischio che corre il Barcellona: uno o due anni di esclusione dalla Liga. Il tutto per il caso Neymar: questa sarebbe infatti la richiesta del procuratore Josè Perals, impegnato nel processo sull'operazione che ha portato il brasiliano in Spagna e che vede imputato il presidente Bartomeu.

Assieme all'attuale patron blaugrana sono stati rinviati a giudizio anche il suo predecessore Rosell e lo stesso club. I due numeri uno rischiano il carcere e una multa salatissima. Se le richieste del procuratore dovessero essere accolte, al Barcellona sarebbe vietato disputare la Liga ma non la Champions League. Rosell e Bartomeu sono accusati di diversi reati ai danni del fisco spagnolo per non aver pagato le tasse dovute sull'acquisto di Neymar e di aver messo in essere dei contratti con società di comodo per garantire l'ingaggio del brasiliano.