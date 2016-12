Liga: Barcellona senza pietà, 6-0 al Getafe

00:14 - Il Barcellona batte 6-0 il Getafe nell'anticipo della 34esima giornata di Liga e si riporta a +5 sul Real Madrid, impegnato domani al Bernabeu contro l'Almeria. Al Camp Nou i blaugrana danno spettacolo: Messi e Suarez firmano una doppietta a testa, il tabellino è completato dalle reti di Neymar e Xavi. Serata speciale per il trio delle meraviglie Messi-Neymar-Suarez che supera quota cento reti stagionali (per la precisione sono 102).

Al Camp Nou il risultato si sblocca al 9' quando Messi, con un cucchiaio, trasforma un rigore concesso dall'arbitro Borbalan per un fallo di Arroyo su Suarez. L'uruguaiano ex Liverpool è scatenato e al 25' firma il raddoppio con una spettacolare mezza rovesciata su lancio illuminante di Messi. Tre minuti dopo è ancora Suarez a mettere sul destro di Neymar il pallone del 3-0: il brasiliano non si fa pregare e, dopo avere dribblato un difensore con una finta a rientrare, trafigge Guaita con un destro rasoterra.

Non c'è più partita. Alla mezz'ora c'è gloria anche per Xavi che cala il poker con un gran destro sotto l'incrocio. E al 40' altra gemma di Suarez che, dopo una travolgente azione corale, centra la doppietta con un destro a giro dal limite su tocco di Xavi. Inizia la ripresa ma la musica non cambia: al 48' Suarez allarga per Messi che, dal vertice destro dell'area, controlla di petto e va a segno con un sinistro a giro sotto l'incrocio: per la Pulce è il gol numero 38 nella Liga. Può bastare. La squadra di Luis Enrique si ferma e, prima della fine, c'è tempo solo per un palo del Getafe a firma Hinestroza. Il Barça torna in fuga, ora tocca al Real Madrid rispondere.