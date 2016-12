Liga: Barcellona-Real Madrid, il Clasico è decisivo

17:10 - La Spagna cerca il suo re in una notte che già profuma di titolo. Nella 28a giornata della Liga c'è solo Barcellona-Real Madrid, tutto il resto non conta. Il Clasico numero 239 che, a undici giornate dal termine, potrebbe lanciare la squadra di Luis Enrique +4 sui merengues. Oppure ridare nuova linfa agli uomini di Ancelotti. Al Camp Nou tutto passa dai tridenti: Messi-Suarez-Neymar contro Bale-Benzema-Ronaldo.

Partiamo analizzando il momento d'oro dei padroni di casa, con Luis Enrique che si sta godendo la definitiva esplosione del trio Messi-Suarez-Neymar. L’'uruguaiano finalmente è tornato sui livelli del Liverpool dopo qualche tempo passato a digerire i meccanismi del gioco blaugrana, ed ora "Lucho" ha a disposizione tutte le sue stelle a pieno regime. Che dopo l'inizio shock del 2015 (ko con la Real Sociedad) hanno messo insieme 17 vittorie in 18 incontri tra campionato e Champions.Siamo invece a un punto di svolta nella stagione del Real, con la squadra ancora scossa dalle critiche piovutegli addosso dopo il match di ritorno perso agli ottavi di Champions contro lo Schalke (sconfitta che ha comunque qualificato le merengues ai quarti). I fischi da parte del tifo madridista all'indirizzo di Ancelotti prima del match con il Levante sono la testimonianza di come ci sia bisogno di uno scossone per riportare il sereno a Valdebebas. Ritrovare il primato nella Liga di certo aiuterebbe, e in questo senso la sfida diretta ai rivali di sempre arriva al momento giusto (Barcellona a 64 punti in classifica, con i blancos che inseguono a 63).Quello di stasera, con fischio d’inizio alle ore 21, sarà un Clasico dal peso specifico enorme. Come nella stagione 2011-12: sfida di ritorno al Camp Nou, quando il Real di Mourinho s'impose per 2-1 chiudendo il discorso per la Liga. Una scena che di certo i tifosi blaugrana non vogliono rivevere.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid:

Barcellona (4-3-3): Bravo; Dani Alves, Pique, Mathieu, Jordi Alba; Rakitic, Mascherano, Iniesta; Neymar, Messi, Suarez.

A disposizione: Ter Stegen, Bartra, Adriano, Montoya, Douglas, Xavi, Rafinha, Pedro. All. Luis Enrique

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Bale, Benzema, Ronaldo.

A disp.: Keylor Navas, Arbeloa, Varane, Lucas Silva, Illarramendi, Jesé, Hernandez