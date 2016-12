Liga: Barcellona in scioltezza, il Real non molla

LEVANTE-BARCELLONA 0-2

Al Ciutat de Valencia va in scena il classico testacoda tra la capolista Barcellona e il Levante ultimo in classifica. I padroni di casa puntano su Giuseppe Rossi mentre Luis Enrique conferma il tridente dei sogni con Messi, Neymar e Suarez. Il match vede i blaugrana iniziare forte: al 3' viene annullato un gol a Messi per fuorigioco mentre al 21' il portiere di casa respinge un bel destro a giro di Neymar. Al 21' la resistenza del Levante cade e il Barcellona trova l'1-0: è una sfortunata autorete del capitano Navarro che devia nella propria porta un cross teso di Messi. Poco dopo il Barça ha la palla del raddoppio ma Suarez sbaglia clamorosamente a due passi dalla porta sul centro perfetto di Neymar. Dopo la mezz'ora esce il Levante che costruisce due palle gol: al 32' il tiro di Jefferson è a lato mentre al 38' il Barcellona si salva perchè la conclusione precisa di Morales si schianta sul palo. A inizio ripresa, al 47', anche Pepito Rossi ha un'ottima opportunità ma Bravo è reattivo e devia in angolo la conclusione dell'ex Fiorentina. Il Barcellona attende sornione e a tempo quasi scaduto, col Levante tutto in avanti alla caccia del pari, trova il 2-0 in contropiede con Suarez che non sbaglia a tu per tu con Marinho sul preciso lancio di Messi.



GRANADA-REAL MADRID 1-2

A Los Carmenes è una serata complicata per il Real Madrid di Zinedine Zidane, alla sua quinta panchina con le Merengues. Il bilancio però sale a 4 vittorie ed un pareggio, con 18 gol fatti e solo tre subiti: il 2-1 in casa del Granada è onestamente più complicato del previsto. La gara si sblocca alla mezzora con il 19esimo centro in Liga di Benzema, che segna per la sesta partita consecutiva e tiene il passo di Suarez (capocannoniere a quota 20). Il pareggio dei padroni di casa arriva come un fulmine a ciel sereno al 60', quando Modric perde un pallone sanguinoso a centrocampo a causa dell'involontaria interferenza dell'arbitro e dà il via all'azione che porta al gol El Arabi. Il croato si riscatta però all'85', con una rasoiata di destro dal limite dell'area che vale il 2-0. Pur soffrendo, il Real Madrid sbanca il campo del Granada e rimane a quattro punti dalla vetta, ma il Barcellona deve sempre recuperare la gara saltata per il Mondiale per club. E al secondo posto c'è un Atletico che non vuole proprio mollare.