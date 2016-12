Liga: Barcellona esagerato, Atletico e Real non mollano

DEPORTIVO-BARCELLONA 0-8

Dopo tre sconfitte consecutive in Liga e l'amara eliminazione in Champions, il Barcellona si rialza e lo fa in grande stile. Otto gol per lasciarsi alle spalle il momento nero e guardare con ottimismo al finale di stagione: è Suarez il trascinatore della serata, con quattro reti che gli consentono di incalzare Cristiano Ronaldo in classifica marcatori. L'uruguaiano sfrutta gli assist di Messi e Rakitic e firma il poker che spiana la strada, con due reti per tempo e una prestazione ancora una volta fuori dal comune. La prova del Deportivo, quasi salvo con 38 punti in classifica, è ovviamente destinata a far discutere. La squadra di Sanchez limita i danni nel primo tempo (chiuso sul 2-0), poi si lascia travolgere e lascia che i blaugrana salgano a 96 gol in campionato. Partecipano alla festa anche Messi e Neymar, entrambi su assist del 'Pistolero', oltre a Rakitic e a Bartra. Il Barcellona ritrova la vittoria in Liga dopo tre sconfitte consecutive e manda un avviso alle avversarie, che speravano in una crisi di maggior durata.



ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID 0-1

L'avviso però non coglie impreparato l'Atletico Madrid, che ancora una volta offre una prova solida e concreta e sbanca anche il difficilissimo campo dell'Athletic Bilbao. Al San Mames i Colchoneros, che tra una settimana affronteranno la semifinale di Champions contro il Bayern Monaco, si presentano con il tridente pesante composto da Fernando Torres e la coppia Griezmann-Ferreira Carrasco ai suoi lati: proprio da un'intuizione del francese, al 38', nasce il gol-partita degli ospiti con una perfetta inzuccata dell'ex attaccante del Milan, che sale a 9 gol in campionato e si dimostra sempre più decisivo. I baschi non ci stanno e nella ripresa prendono d'assalto gli avversari, che come al solito si chiudono a riccio e portano a casa tre punti di vitale importanza. Simeone sale a 79 e continua a sfregare le sue unghie sulla schiena di Luis Enrique.



REAL MADRID-VILLARREAL 3-0

Non fallisce nemmeno il Real Madrid di Zidane, che continua il suo notevole percorso dall'arrivo sulla panchina delle Merengues. Al Bernabeu, nonostante l'assenza di Gareth Bale, i padroni di casa schiantano il Villarreal e salgono a 78 punti, rimanendo ad una sola lunghezza dalla vetta. Il protagonista assoluto, per una volta, non è Cristiano Ronaldo (che non segna e vede a rischio lo scettro di Pichichi, con Suarez ad una sola rete di distanza) bensì Karim Benzema: il francese, a pochi giorni dall'esclusione ufficiale da Euro 2016, lancia il Real con una prova davvero notevole. Sua la rete dell'1-0 al 41', dopo il cross teso dalla sinistra di Ronaldo su cui Asenjo combina un mezzo pasticcio; suo anche il passaggio per Lucas Vazquez al 69', con il giovane spagnolo che batte il portiere del Villarreal sul proprio palo. Ci pensa Modric a chiudere i conti al 76' con un gran sinistro al volo su assist di Danilo. Il Real resta in corsa per la Liga, e tra una settimana c'è la semifinale di Champions contro il Manchester City.