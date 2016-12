Liga: Barcellona e Real Madrid ok, aspettando il Clasico

14:33 - In attesa del Clasico, Barcellona e Real Madrid non sbagliano. I blaugrana, nell'ottava giornata di Liga, superano 3-0 l'Eibar: i catalani rischiano di andare sotto, ma nella ripresa vengono fuori con le reti di Xavi, Neymar e Messi e restano in vetta a +4 sui blancos. Gli uomini di Ancelotti, invece, vincono 5-0 sul campo del Levante grazie alla doppietta di Ronaldo e ai gol di Hernandez, James e Isco: tra sette giorni la superfida al Bernabeu.

LEVANTE-REAL MADRID

Al Real bastano 13 minuti per passare in vantaggio: Juanfran atterra Hernandez in area e dal dischetto Ronaldo non sbaglia. Il Chicharito è in gran forma e al 38' mette dentro il 2-0 con un colpo di testa ravvicinato su cross di James Rodriguez. A inizio ripresa Ronaldo mette a segno la sua quindicesima rete in 8 partite di campionato al termine di una bellissima serpentina, stabilendo l'ennesimo record della sua strepitosa carriera: mai nessuno come lui nella Liga. Al 66' c'è gloria anche per James Rodriguez che, imbeccato alla perfezione da Kroos, spara in rete col sinistro. Il quinto gol porta la firma di Isco che, dal limite dell'area, lascia partire un bolide di destro che si infila sotto la traversa.

BARCELLONA-EIBAR

Chi al Camp Nou si aspettava una partita tutta in discesa per il Barcellona è costretto rapidamente a ricredersi. La matricola Eibar, pur soffrendo per 90 minuti il possesso di palla dei blaugrana, riesce a tenere la porta inviolata per un'ora. E al 42', dopo essere stata graziata due volte da Messi, rischia addirittura di andare in vantaggio con Capa, che salta anche Bravo ma a porta vuota manda fuori.



Nella ripresa la musica cambia e al 60' i padroni di casa passano: splendido filtrante di Messi per Xavi che con uno scavetto beffa Irureta. Il portiere degli ospiti cerca di tenere la sua squadra in partita, ma tra il 72' e il 74' il Barcellona chiude i conti: prima Neymar insacca con un destro al volo su cross di Dani Alves, poi Messi trova il colpo da biliardo con un mancino in diagonale su assist di Neymar. La partita finisce qui, appuntamento al Bernabeu con un Luis Suarez in più.