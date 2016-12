Liga: Barcellona da applausi, l'Atletico si inchina

10:21 - Neymar, Suarez e Messi: il Barcellona regala spettacolo al Camp Nou battendo 3-1 l’Atletico Madrid nel big match della 18.esima giornata di Liga. Ritorna il sereno in casa blaugrana dopo la bufera che ha coinvolto Luis Enrique. In gol i protagonisti del tridente delle meraviglie. La rete dell’Atletico porta la firma di Mandzukic su rigore. Barça secondo a 41 punti, uno in meno del Real che ha però una gara da recuperare. Colchoneros terzi a 38.

Luis Enrique, dopo le critiche furiose seguite alla sconfitta di San Sebastian, schiera dal primo minuto il tridente delle meraviglie composto da Neymar, Suarez e Messi. Simeone lascia Fernando Torres in panchina. Passano 13 minuti e i blaugrana sono già in vantaggio: su cross di Messi, Suarez svirgola il pallone che finisce tra i piedi di Neymar, bravissimo a deviare in rete. Al 17' intervento killer di Gimenez proprio su Neymar ma l'arbitro Undiano Mallenco non fischia nemmeno il fallo. Il brasiliano si divora il 2-0 al 24' spedendo a lato un cross delizioso di Suarez. Il raddoppio arriva però al 35': Messi si porta avanti il pallone con un braccio (non visto da Mallenco), serve con l'esterno Suarez che mette dentro col destro a tu per tu con Moya. A nulla servono le proteste di Simeone per il tocco della Pulce. Si va così negli spogliatoi sul 2-0 Barça.

Ad inizio ripresa l’Atletico accorcia le distanze: al minuto 56’, infatti, Messi (in ripiegamento difensivo), aggancia in area Jesus Gamez e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Mandzukic non sbaglia. Simeone manda in campo Torres per cercare di dare maggior peso all’attacco. La gara si innervosisce e volano diversi cartellini gialli. All’87’ però ci pensa Messi a chiudere i conti risolvendo a suo modo una mischia in area. Il Camp Nou torna ad esultare, l’Atletico si inchina.

Nelle gare del pomeriggio importante vittoria per 2-0 del Siviglia sul campo dell'Almeria grazie ai gol di Iborra e Coke. Con questo successo gli uomini di Emery salgono al quarto posto a 36 punti. L'Athletic Bilbao crolla 2-1 in casa per mano dell'Elche. Ospiti in gol con Rodriguez e Fajr, rete basca di San Jose. Finisce infine, 1-1 Granada-Real Sociedad: i gol, entrambi su rigore, portano la firma di Vela e Rico.