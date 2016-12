Liga, Atletico Madrid: tre turni di squalifica a Simeone

Stavolta il Cholo Simeone non la passa liscia. La Liga è intervenuta duramente e ha squalificato l'allenatore dell'Atletico Madrid per tre giornate . Il tecnico è stato punito dopo l'espulsione rimediata contro il Malaga per aver buttato un altro pallone in campo cercando di disturbare l'azione d'attacco della squadra andalusa. Simeone non sarà dunque in panchina per il rush finale del campionato.

Quando mancano solo tre turni alla fine della Liga e con l'Atletico a pari punti con il Barcellona (ricordiamo che in caso di arrivo con lo stesso punteggio con i blaugrana, il titolo andrà ai catalani grazie agli scontri diretti), Simeone sarà costretto ad assistere dalla tribuna ai match con Rayo (in casa), Levante (trasferta) e Celta (in casa).



Il giudice sportivo spagnolo ha punito il tecnico argentino per aver "alterato in maniera grave il regolare svolgimento dell'incontro". L'arbitro Maeu Lahoz aveva immediatamente espulso Simeone il quale, con il Malaga lanciato in contropiede, aveva lanciato un secondo pallone in campo nella speranza che l'arbitro interrompesse il gioco. In sostanza, per fermare l'avanzata degli avversari.



L'Atletico Madrid proverà a ricorrere, spiegando che non sarebbe stato Simeone a lanciare la palla, ma uno dei raccattapalle. In tal caso, secondo il regolamento, sarebbe il team manager Carlos Peña il destinatario della squalifica.