Liga: Atletico Madrid, perentorio 3-0 alla Real Sociedad

L'Atletico Madrid vince contro la Real Sociedad e mette pressione al Real Madrid, impegnato domani contro il Levante di Giuseppe Rossi e momentaneamente a meno sette dai Colchoneros al terzo posto in classifica. Non c'è partita contro la Real Sociedad, l'Atletico domina dall'inizio alla fine e passa dopo appena 8 minuti di gioco, Koke si invola sulla fascia destra e mette al centro, Reyes nel tentativo di spazzare però beffa il suo portiere. Il raddoppio arriva al primo minuto della ripresa, è Vietto questa volta a vestire i panni dell'uomo assist per Saul che tutto solo in area insacca. Il 3-0 al 61', Griezmann è bravo e fortunato a procurarsi un rigore e lo stesso ex della partita dal dischetto trasforma, palla da una parte e portiere dall'altra. In classifica l'Atletico resta al secondo posto a meno cinque dal Barcellona, impegnato giovedì sul campo del Rayo Vallecano.