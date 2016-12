Liga: Atletico, la sconfitta è di rigore

La Real Sociedad si mostra un osso duro per l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone non riesce a rendersi pericolosa come al solito in contropiede ma subisce l'organizzazione di gioco degli uomini di Sacristan. Il risultato si sblocca al 54', netto fallo di Gabi su Barchiche in area, l'arbitro indica il dischetto e Vela spiazza Oblak. Altra ingenuità della difesa dei Colchoneros al 75', altro fallo e altro rigore, questa volta è Willian Josè a spiazzare il portiere per il definitivo 2-0. L'Atletico Madrid resta così fermo al terzo posto in classifica a quota 21 punti, mentre la Real Sociedad sale al sesto posto a quota 19. Domenica in campo Real Madrid e Barcellona: la capolista ospita il Leganes mentre i blaugrana sono di scena a Siviglia.