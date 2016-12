Liga: Atletico ko, il Barcellona è campione!

12:12 - Il Barcellona è campione di Spagna per la 23esima volta. I catalani battono 1-0 a domicilio l'Atletico Madrid nella 37.a giornata di campionato e, con un turno d'anticipo, tornano a scrivere il loro nome sull'albo d'oro della Liga dopo un anno di assenza. Al Calderon basta il sigillo di Messi per far esplodere la festa blaugrana e far piangere il Real Madrid, a cui non serve il 4-1 rifilato all'Espanyol con il tris di Ronaldo e il gol di Marcelo.

Dodici mesi fa l'Atletico Madrid festeggiava il suo decimo titolo nazionale al Camp Nou, oggi le parti si sono invertite e il Barcellona è venuto a prendersi la Liga al Calderon, la settima nelle ultime undici stagioni. E a decidere la gara non poteva essere che lui, Leo Messi, che al minuto 65 entra in area grazie ad uno scambio con Pedro e poi fulmina Oblak con un macino in diagonale. Fa festa Luis Enrique, che si gode il trionfo e resta in corsa per il Triplete: da giocare c'è la finale di Coppa del Re con l'Athletic Bilbao ma soprattutto quella di Champions con la Juventus il 6 giugno.

Niente da fare per il Real Madrid che vince 4-1 sul campo dell'Espanyol ma resta a -4 dai catalani: tripletta per Cristiano Ronaldo che balza a 45 reti in campionato e stacca Messi nella classifica cannonieri (41). I blancos giocano con orgoglio e, nonostante subiscano il momentaneo pari di Stuani su papera di Keylor Navas, tornano avanti con la prodezza Marcelo e poi dilagano con CR7.

Continua inoltre la lotta per un pass Champions: il Valencia, a -3 dall'Atletico, non va oltre l'1-1 in casa col Celta Vigo (Otamendi risponde ad Hernandez) e vede avvicinarsi pericolosamente il Siviglia. La squadra di Emery, che potrebbe approdare alla Champions anche vincendo la finale di Europa League col Dnipro, batte 2-1 in rimonta l'Almeria con la doppietta di Iborra e si porta a -1 dal quarto posto. Un gradino sotto, è sicuro del sesto posto il Villarreal che supera 2-1 il Malaga con la doppietta di Moreno e resta a +8 sull'Athletic Bilbao, vittorioso 3-2 sul campo dell'Elche con una super rimonta. In chiave salvezza vittorie importanti per il Deportivo La Coruna, 2-0 sul Levante, e Granada, 3-0 sul campo della Real Sociedad. Resta in corsa anche l'Eibar che pareggia 1-1 a Getafe, chiude il programma il 2-1 del Vallecano in casa del fanalino Cordoba.