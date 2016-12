Liga 2015-16, il calendario: l'8 novembre il primo Clasico

Presso la sede della Federcalcio spagnola è stato sorteggiato il calendario della stagione 2015-2016 di Liga. Il match sicuramente più atteso, il Clasico Real Madrid-Barcellona, è in programma nella 12esima giornata, con andata l'8 novembre 2015 e ritorno il 3 aprile 2016. Nel primo turno di campionato (weekend del 22-23 agosto) va in scena il derby andaluso tra Malaga e Siviglia, formazione che ha vinto le ultime due edizioni di Europa League.

I baschi dell'Athletic Bilbao saranno i primi avversari del Barcellona campione in carica. Sarà la terza sfida ravvicinata tra le due squadre che si affronteranno il 14 e il 17 agosto nell'andata e ritorno di Supercoppa spagnola. Esordio sulla carta più agevole per il Real Madrid di Benitez, impegnato in trasferta sul campo del neo-promosso Sporting Gijon. Alla settima giornata, (andata 4 ottobre 2015 e ritorno il 28 febbraio 2016), occhi puntati sul derby di Madrid.

Il programma del primo turno di Liga (22-23 agosto)

Athletic Bilbao-Barcellona

Malaga-Siviglia

Rayo Vallecano-Valencia

Levante-Celta Vigo

Espanyol-Getafe

Deportivo La Coruna-Real Sociedad

Granada-Eibar

Betis-Villarreal

Sporting Gijon-Real Madrid

Atletico Madrid-Las Palmas