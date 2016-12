Lichtsteiner: "Siamo difesa forte"

12:52 - "Che la Juve giochi col 3-5-2 o con quattro difensori poco cambia. Siamo forti lo stesso". Stephan Lichtsteiner è sicuro delle potenzialità dei bianconeri, in cerca del quarto scudetto consecutivo, e elogia mister Allegri per essersi ben inserito in un ambiente abituato a vincere ("Non era facile ma ci è riuscito"). Sul suo rinnovo taglia corto: "Ne sto discutendo con la società, ma al momento non posso aggiungere altro".



"Cosa cambia per me col cambio modulo? Sicuramente il mio compito è semplificato - considera il difensore - perché ho il gioco davanti a me e non sono girato con la schiena verso la porta avversaria. In ogni caso la Juve può giocare indifferentemente con la difesa a 3 o a 4. Abbiamo fatto ottime partite anche col 3-5-2, anche se a volte siamo stati un po' sfortunati".

Sul tecnico aggiunge: "Il fatto che il mister si sia adattato in fretta nel nuovo ambiente è dimostrato dai risultati sul campo. Il futuro della Juventus lo vedo molto bene, perché ha un progetto solido".