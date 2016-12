Lichtsteiner, pace Juve: "Continuerò a dare tutto"

Niente cessione per Stephan Lichtsteiner che è rimasto alla Juve a giocarsi le sue chance. L'esterno svizzero ha voluto far pace con l'ambiente bianconero con un post su Facebook: "Cari tifosi, contano di più i fatti o voci senza fondamenti? I fatti sono che io ho sempre dato tutto e continuerò sempre a dare tutto per difendere la mia maglia e la mia squadra. Io vivo e respiro ogni giorno per il successo della mia squadra. E vi dimostrerò che anche quest'anno sarà così...FinoAllaFine!".