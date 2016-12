Licenza Uefa Genoa: ufficiale il ricorso al Coni

Due righe soltanto, per spiegare il senso di una battaglia e chiarire una volta di più la voglia di non arrendersi, di non mollare. Il Genoa , come ampiamente previsto, ha deciso di ricorrere presso il Coni contro la mancata concessione della licenza Uefa che, di fatto, lo escluderebbe da una eventuale, prossima, Europa League . Così, alla vigilia del delicatissimo match contro l'Inter , ecco che, sul sito ufficiale, i rossoblù annunciano il ricorso.

Il Genoa, insomma, passa per quel che può al contrattacco. O, almeno, fa quel che può e quel che deve, provando a strappare dal Coni, alla luce di nuovi documenti, l'annullamento o la revoca della delibera della Commissione che lo ha escluso dalle competizioni europee. Questo, in attesa di capire cosa accadrà, il comunicato comparso sul sito rossoblù: "Il Genoa Cfc comunica di aver depositato il ricorso all'Organo Arbitrale delle Licenze Uefa presso il Coni".

GASPERINI AVVISA L'INTER: "CI TENIAMO MOLTO, VOGLIAMO CHIUDERE AL MEGLIO"

Alla vigilia del match contro l'Inter, Gian Piero Gasperini non pensa alla possibile esclusione dall'Europa per via della mancata licenza Uefa ma, anzi, punta al massimo: "Sabato deve essere soprattutto una festa. Ci teniamo molto, vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. E' la partita, l'ultima veramente importante. Per giocare con l'Inter dovremo correre bene, difendere bene e attaccare bene. Mi piace la mentalità che ha dato Mancini. L'anno prossimo credo faranno una stagione diversa, con una squadra all'altezza del blasone. Il mio futuro? Ora siamo concentrati su questa gara ma avete visto che Preziosi quando è con me sta bene e si diverte".