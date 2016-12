Licenza Uefa, arbitro Genoa assente: udienza rinviata

E' un fiume in piena Frattini, tra l'incredulo e il seccato. "Il collegio non si può costituire e non si puo' decidere in quanto l'arbitro designato dalla parte ricorrente, invitato da me a dare la disponibilità o per l'intera giornata di oggi o di domani ha negato questa disponibilità".



"Questa situazione inaudita impedisce al collegio arbitrale di riunirsi in forma formale e assumere una decisione - ha spiegato il presidente del collegio - pur sapendo che la Uefa ha esplicitamente richiesto alle federazioni nazionali che tutti i procedimenti relativi alle licenze siano conclusi entro il 29 maggio, in quanto la data del 31 maggio cade di domenica. E' una regola vincolante con cui la Uefa impone la chiusura tutti procedimenti".



Il presidente del collegio aveva già ieri anticipato il procedimento inizialmente previsto per le 18. "Ho ritenuto di venire incontro fissando l'udienza alle 11.30 - ha ricordato Frattini - L'arbitro ha inviato una email dicendo che malgrado questa anticipazione non e' disponibile neanche stamani e ha già comunicato l'indisponibilità nella data di domani. Qualora non intervengano altri fattori il collegio alla data del 29 non è in grado di concludere il procedimento e le parti dovranno trarre le loro conclusioni in ordine al passato in giudicato della sentenza impugnata".



Frattini annuncia provvedimenti nei confronti dell'arbitro Bottari: "Non posso consentire che un membro del Collegio di Garanzia possa assumere questo atteggiamento".



Frattini lascia un'ultima opportunità al club che aveva presentato ricorso contro il provvedimento della Commissione di II grado delle Licenze Uefa che, lo scorso 18 maggio, gli aveva negato la concessione della licenza: "Sono disponibile fino a domani alle 24, se il Genoa decidesse di cambiare l'arbitro. Un nuovo arbitro lo avrei accettato anche stamattina pur di far funzionare il Collegio".



In caso di (probabile) bocciatura, al Genoa non resterebbe che rivolgersi al Tribunale di Losanna.