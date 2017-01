Lewandowski: "Real? Non sarebbe stato un passo avanti"

"Il Bayern è uno dei più grandi club del mondo ed è al livello di Real Madrid e Barcellona , un cambiamento di club non sarebbe stato un passo in avanti nella mia carriera perché posso vincere qui tutti i titoli . Inoltre, sto molto bene a Monaco di Baviera". Robert Lewandowski è sicuro: il club bavarese non è secondo a nessuno in Europa e, per le ambizioni di un campione, resta la prima scelta al pari degli altri giganti del continente.

Nel corso dell'estate si erano rincorse molte voci circa il passaggio dell'attaccante polacco al Real Madrid. Lewandowski, alla fine, è rimasto al Bayern Monaco e non si pente della sua scelta: nel corso della sua intervista alla Bild, infatti, il giocatore si è detto convinto di giocare già in uno dei top club europei, con il quale può vincere tutto. Il Bayern, infatti, è ancora in corsa per tutti i titoli: primi in Bundesliga, i ragazzi di Ancelotti devono però guardarsi dalla sorpresa Lipsia, a tre punti dalla vetta, mentre in Coppa di Germania dovranno affrontare il Wolfsburg negli ottavi; in Champions, infine, i bavaresi se la vedranno con l'Arsenal.