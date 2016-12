Lewandowski, dio del gol: sono 10 in una settimana

Se con Messi e Ronaldo pensavamo di averle viste tutte, ci sbagliavamo. C'è un altro fenomeno che si sta prendendo la scena europea a suon di gol, Robert Lewandowski . L'attaccante del Bayern sta attraversando un periodo da "re Mida" in cui tutto ciò che tocca si trasforma in gol. Cinque in nove minuti al Wolfsburg, due al Mainz conrete numero 100 in Bundesliga, e tre alla Dinamo Zagabria in Champions che lo rendono capocannoniere di tutto.

Si scrive Robert Lewandowski insomma, ma si legge gol, anzi Tor per dirla alla tedesca. Che non è il "dio del tuono", ma poco ci manca vista la grandine di palloni che la punta polacca del Bayern Monaco sta facendo piovere nelle reti di tutta Europa. Dieci nell'ultima settimana vissuta quasi da divinità dall'incredibile cinquina al Wolfsburg in nove minuti alla tripletta rifilata alla Dinamo Zagabria, ma senza scordarsi del Mainz in campionato.

Reti che lo rendono l'attaccante perfetto sogno di qualsiasi allenatore del pianeta, ma anche il capocannoniere di tutto. La tripletta ai croati lo piazza davanti a tutti i colleghi in Champions League esattamente come in Bundesliga (10 gol) e qualifazioni a Euro 2016 con la maglia della Polonia (10 gol). Con un bomber così è decisamente tutto più facile.