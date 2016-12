Lewa lancia il Bayern, Schalke steso nel finale

Il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti non brilla, non è la macchina da possesso palla di Guardiola, ma riesce comunque ad imporsi 2-0 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 nell'anticipo della seconda giornata di Bundesliga e resta a punteggio pieno con 6 punti. Decisivo il solito Lewandowski che all'81' sblocca il risultato e al 92' regala a Kimmich l'assist per il 2-0. I padroni di casa recriminano per una traversa di Huntelaar sullo 0-0.

Il Bayern Monaco è ancora in fase di rodaggio, è poco fluido e brillante, ma riesce comunque a vincere 2-0 su un campo tosto come quello dello Schalke 04 e a restare in vetta alla Bundesliga a punteggio pieno con 6 punti (contro gli zero dei blu della Ruhr). Nel primo tempo la squadra di Ancelotti spreca una buona chance con Lewandowski al 22' ben servito da Muller mentre i padroni di casa mancano di cattiveria sotto porta in due occasioni, con Goretzka e poi al 37' con Huntelaar, innescato dall'ultimo arrivato Konoplyanka.



La ripresa si apre con la grande chance per lo Schalke 04: la firma l'ex milanista Huntelaar che ci prova con un missile da fuori area, la palla scavalca Neuer ma centra la traversa. Nel finale Ancelotti mette in campo Douglas Costa, Vidal e Kimmich e riesce a risolvere la partita. All'81' il Bayern sblocca il risultato con Lewandowski che, lanciato da Javi Martinez, approfitta del buco di Naldo e non sbaglia a tu per tu con Fahrman. In pieno recupero il 2-0 è firmato da Kimmich che insacca in diagonale su assist dell'ispirato Lewandowski, nettamente il migliore in campo.