Leverkusen, Schmidt: "Roma forte ma sotto pressione"

Nessuna paura della Roma. Roger Schmidt, tecnico del Bayer Leverkusen, si mostra fiducioso in vista della gara di domani: "La Roma segna tanto per i giocatori che ha a disposizione. Non so se attaccheranno o agiranno in contropiede, di certo sono sotto pressione per la sconfitta col Bate. Il doppio confronto con loro sarà decisivo per il passaggio agli ottavi, vogliamo scendere in campo per fare un passo avanti".