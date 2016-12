Leonardo vicino alla panchina del Giappone 

10:40 - Leonardo è pronto a tornare in panchina: è vicinissimo a diventare il nuovo ct del Giappone. Il brasiliano, ex Milan e Inter, è il favorito per succedere al successore di Zaccheroni, Aguirre, esonerato per il fallimento in Coppa d'Asia. I Samurai Blu di Honda sono stati eliminati ai quarti dagli Emirati Arabi Uniti. Secondo la stampa nipponica Leonardo avrebbe battuto la concorrenza di Oliveira e Levir Culpi per la conoscenza del calcio nipponico.

