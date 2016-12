Leo Messi, che cecchino: centra la traversa dal corner al primo colpo

Leo Messi non smette mai di stupire. Soprattutto in allenamento, dove può dar sfogo a tutta la sua classe e mostrare il meglio del repertorio. Sfidato a centrare la traversa direttamente su calcio d'angolo, la Pulce non si fa pregare due volte e colpisce il bersaglio al primo colpo. One shot, one gol: roba da "cecchini" del pallone.