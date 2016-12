Leicester, Vardy squalificato un'altra giornata: salta lo United

Vardy aveva chiesto di essere ascoltato dalla Disciplinare per spiegare i motivi del suo comportamento nei confronti del direttore di gara, ma la sanzione era già stata emanata. Oltre alla sanzione per l'attaccante, anche il club è stato punito con un'ammenda di 20mila sterline. Il n°9 tornerà a disposizione di Ranieri per l'ultima gara casalinga della stagione contro l'Everton. Contro lo United verrà schierato titolare l'argentino Ulloa, che ha sostituito alla grande Vardy contro lo Swansea, segnando una doppietta importantissima.



Dopo la vittoria contro lo Swansea e il successivo pareggio del Tottenham contro il West Bromwich il Leicester è vicinissimo alla storica conquista del titolo: quando mancano tre turni al termine del campionato le Foxes hanno un vantaggio di 7 punti sugli Spurs. Alla squadra di Ranieri basterà quindi collezionare 3 punti nelle prossime tre partite per vincere la Premier League. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti, il titolo andrà alla squadra con la miglior differenza reti (attualmente il Tottenham è a +39, il Leicester a +30).





LEICESTER (76 punti) TOTTENHAM (69 punti) 36ª MANCHESTER UNITED CHELSEA 37ª Everton Southampton 38ª CHELSEA NEWCASTLE

in MAIUSCOLO le gare in trasferta