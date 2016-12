Leicester, Vardy racconta Ranieri: "Notti insonni per studiare gli avversari"

"Di notte non dorme, è in grado di vedere anche 60 clip di un singolo avversario che dovremo affrontare. E il giorno dopo ci racconta tutte le mosse". Eccolo, Claudio Ranieri, ecco uno dei tanti piccoli segreti del suo lavoro straordinario con il Leicester. A raccontare il perfezionismo dell'allenatore romano è l'uomo simbolo della stagione, Jamie Vardy, in un'intervista rilasciata a Betfair. "Quando arriva per la riunione tecnica è in grado di raccontarci i comportamenti di quel singolo avversario: 'in 49 clip fa così, nella altre 11 si muove diversamente'. È incredibile, non mi era mai capitato di avere un coach come lui, così perfezionista: ci aiuta tantissimo nella preparazione delle partite".