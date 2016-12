Leicester, Vardy dice no all'Arsenal

Jamie Vardy sembrava vicino all'Arsenal, ma in realtà l'attaccante adesso potrebbe anche restare al Leicester. Secondo Evening Standard, l'attaccante sarebbe vicino a dire di no alla proposta dei Gunners. Il club londinese era pronto a versare gli oltre 25 milioni della clausola e aveva proposto a Vardy un triennale, con opzione di un altro anno, a 8 milioni a stagione. Ma l'attaccante è tentato a rinnovare a 6,5 milioni con la sua attuale squadra.