Leicester si risveglia dopo la festa, maxi-lavoro per gli ospedali

La sera campioni, al mattino... in ospedale. La grande festa per la consegna del titolo della Premier League al Leicester ha lasciato il segno in città: oltre alla sporcizia nelle strade, doppie richieste di aiuto nei pronto soccorso per i postumi dell'alcool. Tanto che l'account Twitter degli ospedali di Leicester ha chiesto collaborazione: "Stiamo risentendo gli effetti del match venite se ne avete davvero bisogno".