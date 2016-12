Leicester, se vince il titolo ci sono 6,5 milioni di euro per Ranieri

La Premier League farà ricca Claudio Ranieri. Se il Leicester vincerà il titolo (sono 7 i punti di vantaggio sul Tottenham a 3 giornate dalla fine), il tecnico romano si assicurerà un bonus di 5 milioni di sterline (quasi 6,5 milioni di euro). Lo rivela il Times: il contratto prevede, inoltre, una clausola che ha fissato un premio di 100.000 sterline per ogni posizione in classifica sopra la 18.a, che costituisce la linea spartiacque per la salvezza. Quindi se il Leicester chiuderà in testa, al premio si aggiungeranno da 1,7 milioni di sterline (più di 2 milioni di euro).