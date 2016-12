Leicester-Ranieri, ufficiale il rinnovo fino al 2020

Il Leicester ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Claudio Ranieri . Il tecnico, che l'anno scorso ha vinto la Premier League alla guida del club inglese, ha firmato fino al 2020 e guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione. Inoltre, Ranieri guarda anche al mercato: sta provando a inserirsi tra Santos e Inter nella trattativa per Gabigol e offre 22 milioni di euro alla Roma per Paredes , corteggiato da mezza serie A e dallo Zenit.

Continua così l'avventura di Ranieri sulla panchina del Leicester. Ma l'ex tecnico di Juventus, Inter e Roma pensa pure a rinforzare la sua squadra e ha individuato in Paredes l'uomo giusto per giocare davanti alla difesa. Davanti a 22 milioni di euro sarà difficile per i giallorossi dire di no.