Claudio Ranieri ha lasciato per l'ultima volta il centro di allenamenti del Leicester. Il tecnico italiano ha salutato i propri ex giocatori con un breve discorso di fronte a tutto lo staff di Belvoir Drive, dove venerdì si era recato per svuotare il proprio ufficio. Ai giornalisti presenti ha rilasciato una breve dichiarazione: "Spero succeda di nuovo quanto abbiamo realizzato, ma sarà difficile". Intanto emergono i dettagli della separazione: per il tecnico una buonuscita da 3,5 milioni, pari a 12 mesi di stipendio (Ranieri aveva rinnovato lo scorso agosto fino al 2020).