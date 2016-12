Leicester, Ranieri non trattiene le lacrime

La vittoria della Premier League è sempre più vicina dopo il 2-0 al Sunderland e Claudio Ranieri non riesce a trattenere le lacrime (di gioia) dopo il secondo gol di Vardy. "Si fa questo lavoro per ricercare certe emozioni dentro di te, ma in giorni come questo è davvero difficile per me spiegare esattamente che cosa stia provando - ha detto il tecnico del Leicester alla BBC - I tifosi possono sognare, noi abbiamo l'obbligo di restare concentrati".

L'emozione è fortissima e non potrebbe essere altrimenti, perché Claudio Ranieri e il suo Leicester stanno scrivendo una delle pagine più incredibili e sorprendenti della storia del campionato inglese. Il successo sul campo del Sunderland ha avvicinato ancora di più la storica conquista della Premier League. "Sapevamo che oggi sarebbe stata dura - ha spiegato Ranieri - Ma questo è normale, il Sunderland è in lotta per la salvezza e non poteva essere altrimenti. Anche per questo sono davvero felice per questi tre punti".



Il tecnico romano analizza poi il match. "La nostra è stata una prestazione concreta. E' vero che hanno avuto l'occasione per pareggiare, ma noi subito dopo avremmo potuto chiudere la partita prima in almeno tre occasioni anche prima del 2-0".



Vardy è tornato al gol dopo una lunga astinenza di 651 minuti. "Era importante per noi che tornasse al gol, nelle ultime partite si era trasformato nel nostro uomo assist, ma un bomber come lui ha bisogno di segnare. Un altro motivo di gioia per me, oggi".



I tifosi sognano, ma Ranieri non nomina mai la parola "titolo". "Loro possono, anzi, devono continuare a sognare, ma noi abbiamo l’obbligo di restare concentrati. Ci aspettano due partite toste in casa (con West Ham e Swansea; ndr), l’obiettivo qualificazione-Champions è a portata di mano e noi non dobbiamo lasciarcela scappare".