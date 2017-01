Leicester, Ranieri: "Meno premi, più punti"

Il Leicester si è qualificato per gli ottavi di Champions ma, dopo la Premier vinta l'anno scorso, quest'anno c'è innanzitutto da conquistare la salvezza: "E' stata una favola incredibile, tanto che stiamo pagando ancora quello fatto l’anno scorso. I ragazzi hanno dato il 120% per raggiungere un risultato impensabile all’inizio. E invece quest’anno stiamo soffrendo troppo. Il presidente ci ha chiesto di restare in Premier League, non gli interessa la Champions o la FA Cup. La spiegazione è che magari in Europa i ragazzi sono super concentrati come l’anno scorso mentre in campionato non riusciamo a trovare l’armonia comune. Anche se la squadra corre molto, nell’ultima sfida abbiamo corso tantissimo ma abbiamo preso tre gol perché non c’è una condivisone comune".



Il tecnico sta benissimo in Inghilterra, ma comunque segue sempre con grande attenzione la Serie A: "La Juventus sta facendo il suo solito campionato, è forte come programmazione e come società. Le altre stanno attraversando una fase evolutiva, auguro a tutte di raggiungere il livello della Juve per far progredire il calcio italiano. Per chi tifo in Serie A? Tutti sanno che io sono romanista quindi il cuore batte in quella direzione. Ma sono anche sportivo per cui mi auguro che sia un bel campionato e che si possa fare bene in Champions. Chi vedo meglio tra Juve e Napoli in Champions? Non bisogna sottovalutare il Porto. Noi in Portogallo, durante la fase a gironi, abbiamo perso. La Juve è più forte ma dovrà essere super concentrata. Dall’altra parte il Napoli può tentarci, il Real dietro concede sempre qualcosa, quindi sarà una sfida aperta".